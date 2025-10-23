Projeto de Andreia Rezende que garante flexibilidade de horários a alunos com autismo avança na Câmara de Anápolis

Proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Direitos do Servidor Público e Trabalho e segue para análise de Direitos Humanos

Danilo Boaventura - 23 de outubro de 2025

Andreia Rezende, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Allyne Laís)

O projeto de lei de autoria da vereadora e presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), avançou mais uma etapa em sua tramitação.

A proposta, que reconhece a necessidade de flexibilização de frequência e horários para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi analisada nesta quarta-feira (22) pela Comissão de Direitos do Servidor Público e Trabalho.

O relator do texto foi o vereador Fred Godoy (Agir), que emitiu parecer favorável. O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos, próxima etapa antes de ser levado ao plenário.

Durante a reunião, os parlamentares também analisaram o projeto de autoria do vereador Professor Marcos Carvalho (PT) que cria o programa “Minha Rua Tem História”. A relatoria ficou sob responsabilidade de Jean Carlos (PL), que dará prosseguimento à tramitação após emitir parecer.

Além de Jean Carlos, que preside o colegiado, participaram da reunião os vereadores Fred Godoy e Leitão do Sindicato (Avante).

