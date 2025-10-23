Projeto de Andreia Rezende que garante flexibilidade de horários a alunos com autismo avança na Câmara de Anápolis
Proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Direitos do Servidor Público e Trabalho e segue para análise de Direitos Humanos
O projeto de lei de autoria da vereadora e presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), avançou mais uma etapa em sua tramitação.
A proposta, que reconhece a necessidade de flexibilização de frequência e horários para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi analisada nesta quarta-feira (22) pela Comissão de Direitos do Servidor Público e Trabalho.
O relator do texto foi o vereador Fred Godoy (Agir), que emitiu parecer favorável. O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos, próxima etapa antes de ser levado ao plenário.
- Moraes esclarece que suspensão de leis do Fundeinfra vale só daqui para frente; contratos antigos seguem válidos
- Fux pede mudança de turma no STF e deve ficar fora de processos sobre trama golpista
- Sandro Mabel, Rogério Cruz, atual e ex-secretários de Goiânia são indiciados por funcionamento do Aterro Sanitário sem licença
Durante a reunião, os parlamentares também analisaram o projeto de autoria do vereador Professor Marcos Carvalho (PT) que cria o programa “Minha Rua Tem História”. A relatoria ficou sob responsabilidade de Jean Carlos (PL), que dará prosseguimento à tramitação após emitir parecer.
Além de Jean Carlos, que preside o colegiado, participaram da reunião os vereadores Fred Godoy e Leitão do Sindicato (Avante).