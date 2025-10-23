Tradicional confeitaria de Anápolis é furtada pela segunda vez em menos de 3 meses

Câmeras de segurança registraram momento no qual criminoso foi surpreendido por alarme enquanto pegava dinheiro do caixa

Câmeras da confeitaria registraram o momento do furto. (Foto: Reprodução)
Já tradicional em Anápolis, a confeitaria Kika’s Cake, localizada na Vila Jaiara, foi furtada na madrugada desta quinta-feira (23). É a segunda vez em três meses que algo do tipo acontece.

No episódio mais recente, as câmeras de segurança do local registraram o momento no qual o criminoso se aproxima da fachada da loja e parece averiguar o interior.

Em outro trecho, ele é filmado já no interior da confeitaria, retirando valores de dentro do caixa, mas é surpreendido pelo alarme que dispara e o faz sair correndo.

Em entrevista ao Portal 6, Éricka Fernanda, proprietária do local, explicou que o criminoso entrou pelos fundos, após pular o muro, e arrombou a porta do setor de produção.

Ela comentou que, desde o último furto, altos valores não mais eram deixados no caixa, de modo que o prejuízo não foi tão substancial.

Ainda assim, o indivíduo teria entrado dentro de um carro no interior do imóvel e subtraído cerca de R$ 300 que estavam em uma carteira.

“Empreender já é difícil, quem é dono de comércio sabe, é imposto encima de imposto. Aí você batalha, luta para erguer algo seu e vem alguém para tentar lucrar fácil no seu esforço. É um sentimento de impotência gigante”, contou.

Ela ainda comentou que, desde o primeiro furto, em julho deste ano, tomou medidas extras para buscar maior proteção, incluindo a instalação de grades, cadeados e um reforço no monitoramento por vídeo.

“Da primeira vez, levaram quase R$ 600 do caixa, levaram doces, uma batedeira, caixa de som, o prejuízo todo passou de R$ 4 mil”, lamentou.

 

 

