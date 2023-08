Confeiteira supera falência e depressão e conquista anapolinos com doces fascinantes

Há pessoas que acordam todos os dias lamentando profundamente terem de se levantar para passar mais um longo dia no trabalho. Mas este não é o caso de Éricka Fernanda, que é confeiteira.

Vivendo em Anápolis há cerca de cinco anos, as receitas e doces salvaram a vida dela. Mas, antes de fundar a Kika’s Cake e ser referência no mercado, a profissional teve de enfrentar muitos desafios.

Ao Portal 6, a empresária revelou um pouco da trajetória que percorreu. Antes de vir para a cidade, a confeiteira morava em Ceilândia (DF) junto com o marido, Marcelo da Silva, e as três filhas.

“Há uns cinco anos, a gente literalmente faliu. Perdemos o carro, não tínhamos dinheiro nem para o aluguel. O Marcelo era dono de uma oficina e perdeu tudo. Eu precisei ficar internada por causa de problemas psiquiátricos e não conseguia trabalhar”, revelou.

Éricka afirma que este foi um dos períodos mais difíceis que passou. Após ser internada em decorrência de um quadro severo de depressão, não conseguia sequer sair de casa. Foi aí que os doces entraram.

“Eu comecei a fazer receitas simples, como brigadeiros e docinhos mesmo. Era uma forma de terapia, para me ajudar a me levantar”, contou.

Apesar disso, a situação financeira continuava preocupante. Com o aluguel e contas se acumulando, ela lembra que Marcelo teve de sair com as filhas para vender água nos semáforos.

Com o cenário se tornando cada vez mais insustentável, ela e a família se mudaram para Anápolis ainda em fevereiro de 2019, com esperanças de uma vida melhor.

Logo que chegarem, e ainda sem emprego, Éricka resolveu transformar a dor em determinação. Com o que já tinha aprendido, começou a produzir doces e bolos no pote para que o marido vendesse na rua.

Foi uma época complicada. Sem contatos ou rede de apoio, os clientes demoraram a aparecer. Ainda assim, foi dessa forma que eles conseguiram se manter.

“A gente só começou a deslanchar mesmo em 2020, quando ele [Marcelo] começou a vender os bolos em frente à Brainfarma. Chegavam a ser 100 vendas por dia só lá”, afirmou.

Dali para frente, ela se emociona ao contar que o negócio só cresceu, tanto que a pequena cozinha da casa em que viviam já não dava mais conta de todo o volume de produção para atender a demanda.

Foi então, no começo de 2022, que as obras para um novo espaço físico começaram. Inaugurada oficialmente no dia 04 de dezembro de 2022, a Kika’s Cake, localizada na Vila Jaiara, região Norte da cidade, se tornou um grande sucesso.

“Com a Kika’s eu consegui realizar sonhos que jamais achei que fossem ser possíveis. Foram viagens, nosso carro, tudo o que a gente tem hoje é graças aos doces e bolos”, garantiu a confeiteira.

Com o destaque, veio o reconhecimento. Éricka confidenciou, inclusive, que diversas clientes já solicitaram que ela abrisse cursos na área, algo que encara com grande surpresa.

“Tudo que eu aprendi foi sozinha, com a mão na massa mesmo. Eu fico muito feliz de ter virado uma referência para essas pessoas”, disse, emocionada.