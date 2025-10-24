Daniel Vilela projeta Goiânia como capital da qualidade de vida e das oportunidades

Vice-governador representou o governador Ronaldo Caiado no desfile cívico-militar realizado na Avenida 24 de Outubro

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2025

Vice-governador foi a autoridade política do Governo de Goiás a marcar presença no evento. (Foto: Secom/Goiás)

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) foi a autoridade política a representar o Governo de Goiás no desfile cívico-militar em comemoração dos 92 anos de Goiânia, que foi realizado na manhã desta sexta-feira (24).

No palco montado na Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, onde o evento ocorreu, o político afirmou que a capital vive um momento de consolidação como uma das mais seguras e acolhedoras do país.

Vilela destacou a contribuição direta do Governo de Goiás para transformar a cidade em referência nacional de qualidade de vida.

“Goiás é o segundo estado do Brasil que mais recebe novos moradores, e Goiânia, naturalmente, acolhe a maior parte. Isso é graças à segurança plena que o cidadão vive aqui, graças a ser uma cidade de oportunidades, que gera renda, que tem educação pública e saúde pública de qualidade”, afirmou o vice-governador.

Daniel lembrou, ainda, que o Governo de Goiás tem direcionado recursos para reforçar a infraestrutura e o bem-estar da população goianiense.

“São quase R$ 2 bilhões em obras e programas que modernizam o transporte coletivo, a rede hospitalar e a infraestrutura esportiva e cultural”, citou.

Aproveitando a oportunidade, Vilela comentou sobre outras obras do Estado na capital. “Daqui a poucos dias, começa a reforma do Serra Dourada, e o Autódromo Internacional passa por uma grande reestruturação que o colocará entre os melhores do Brasil”, pontuou.

O vice-governador falou do orgulho que sente da capital. “É uma cidade reconhecida pelo Brasil inteiro pela qualidade de vida. Fiz questão de vir aqui representar o governador Caiado para comemorar mais um aniversário e projetar um futuro de grande expectativa para essa cidade”, completou.

Durante a solenidade, o prefeito Sandro Mabel (UB) destacou que Goiânia segue no caminho do crescimento.

“Estamos construindo uma cidade em que as pessoas serão cada vez mais felizes em morar, com segurança, educação e oportunidades”, afirmou.

