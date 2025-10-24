De professor a guarda e enfermeiro: concurso público em Goiás com mais de 200 vagas abre inscrições

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental ao superior

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2025

Imagem mostra pessoas dentro da sala de aula. (Foto: Arquivo/EBC)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Veneza, que pretende selecionar profissionais para atuarem em diversas áreas do município, pagando, para tal, remuneração de até R$ 4.318,18.

Ao todo, são 224 oportunidades para candidatos que possuem níveis fundamental, médio, técnico e superior, alcançando funções da pasta da educação, saúde e administração, além de serviços gerais.

São elas: Auxiliar de Serviços Gerais (66), Coveiro (01), Cozinheiro (06), Gari (19), Guarda Noturno (02), Merendeiro (06), Vigia (02), Auxiliar de Alimentação (10), Motorista I (10) e Motorista III (15) e Operador de Máquinas (06), Agente Educativo (15).

Além de ofertas para Técnico em Enfermagem (05), Assistente Social (03), Enfermeiro PSF (02), Engenheiro Ambiental (01), Professor de Educação Física (02), Professor de Língua Inglesa (01), Professor Pil (Pedagogo) (49) e Psicólogo (03).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de novembro pelo site do Itame Concursos, que pode ser acessado clicando aqui. As taxas variam de R$ 60, para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Integram as etapas do processo prova objetiva, prevista para o dia 25 de janeiro e de títulos, a depender do cargo pretendido.

O resultado do processo, que inclui a divulgação da classificação dos aprovados, deve sair em 7 de abril de 2026.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender das necessidades da Prefeitura de Nova Veneza.

Aqui clicando, é possível ter acesso ao edital completo e a todas as informações relacionadas ao concurso público.

