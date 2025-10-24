Melhor forma de amolar o alicate cego sem precisar mandar para o conserto, segundo técnicos

Tutorial simples e eficiente bombou nas redes sociais e é o queridinho dos internautas para algumas tarefas em casa

Magno Oliver - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @brucduarte)

Um vídeo publicado no Instagram viralizou mostrando uma técnica simples e impressionante para afiar alicate cego em casa.

A dica, compartilhada por um usuário em formato de tutorial, capturou a atenção de milhares de internautas e acumulou comentários positivos elogiando o resultado.

Segundo a postagem, a “mágica” consiste em usar a parte de baixo de uma latinha de refrigerante. A borda metálica dessa lata serviria como uma espécie de lixa improvisada.

Você desliza cuidadosamente a lâmina do alicate contra ela, em ângulo controlado, e assim seria possível recuperar o fio sem danificar o equipamento.

Técnicos consultados confirmam que o método pode funcionar, desde que aplicado com cautela. O segredo está na pressão leve e no controle do movimento, evitando patinar ou lascar. Se abusar da força, o corte de metal da lata pode marcar a lâmina do alicate, piorando o desempenho.

Outra vantagem apontada é a praticidade: você não precisa esperar por serviço de conserto, nem investir em ferramentas especiais. Você só precisa ter uma latinha bem inteira, preferencialmente com borda ainda afiada e muita atenção ao manuseio.

Confira o tutorial completo:

