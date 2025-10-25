Câmeras registram momento em que grupo armado atira contra bar em Anápolis

Vídeo mostra quando homem é baleado e cai no chão logo após primeiros disparos

Gabriella Pinheiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que homens armados efetuam diversos disparos contra comerciantes em um bar no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (25).

Na gravação, é possível ver quando um carro prata para na via e três homens, juntamente com uma mulher, saem do veículo e seguem em direção ao estabelecimento. Logo em seguida, eles iniciam o tiroteio, que atinge diversas pessoas.

O vídeo ainda mostra um homem sendo baleado e caindo no chão logo após os primeiros disparos. Outros clientes correm na tentativa de se proteger.

A suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por uma discussão anterior envolvendo alguns frequentadores.

Conforme apurado, cinco pessoas foram atingidas. Uma delas chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, mas não resistiu.

As outras quatro foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

