UEG tem vagas abertas em mais de 30 cursos com acesso facilitado

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Psicologia e Sistemas de Informação estão na lista

Gabriella Pinheiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio da Pró-Reitoria de Graduação, abriu as vagas do processo seletivo para reingresso, transferência interna e externa e portadores de diploma nos cursos de graduação da universidade — bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia — para o 1º semestre de 2026.

No total, estão sendo ofertadas 833 oportunidades em 34 cursos, distribuídas entre diferentes cidades, turnos e modalidades.

Os interessados podem se inscrever de forma online até o dia 21 de novembro, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: www.minhavaga.ueg.br.

Dentre os cursos disponíveis, estão: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Psicologia e Sistemas de Informação.

No caso de reingresso, destinado aos discentes da UEG, não será afetada a renovação de matrícula na universidade nos últimos dois períodos letivos, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso.

Já a transferência interna será admitida entre turnos de um mesmo curso e câmpus/unidade universitária (UnU); no mesmo curso em outros câmpus/UnU; ou em cursos da mesma área do conhecimento em outros câmpus/UnU.

Para isso, os candidatos devem estar regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2025/2, nas matrizes a partir de 2021/1.

Os discentes que desejarem realizar transferência externa para outras instituições de ensino superior poderão fazer a solicitação na própria unidade para o mesmo curso na UEG ou solicitar transferência entre cursos da mesma área.

Nesse caso, é preciso estar regularmente matriculado ou com trancamento de matrícula no semestre letivo de 2025/2, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso.

Por fim, para os portadores de diploma, o candidato deve comprovar a conclusão de, pelo menos, um curso de graduação em uma instituição de ensino superior (IES) devidamente reconhecida pelo MEC e/ou por outro órgão competente.

Tanto o resultado final quanto a convocação para cadastramento e matrícula dos classificados em 1ª chamada serão publicados no dia 20 de janeiro de 2026, no endereço www.minhavaga.ueg.br.

