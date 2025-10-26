10 tipos de pessoas que quem procura um relacionamento sério precisa evitar

Reconhecer certos comportamentos logo no início pode evitar decepções e desgastes emocionais

Pedro Ribeiro - 26 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Encontrar alguém especial para viver um relacionamento sério é o desejo de muitas pessoas.

No entanto, nem todos estão preparados para esse tipo de compromisso.

Há quem busque apenas diversão, quem ainda carregue feridas do passado ou até quem não saiba respeitar o espaço e os sentimentos do outro.

Por isso, reconhecer certos comportamentos logo no início pode evitar decepções e desgastes emocionais.

1. A pessoa que não sabe o que quer

Quem vive mudando de ideia sobre o que procura dificilmente vai conseguir manter um relacionamento sério.

Essa indecisão costuma gerar confusão, insegurança e frustração no outro.

2. A que ainda não superou o ex

Entrar em um novo relacionamento sem ter curado as feridas do anterior é um erro comum.

Se a pessoa ainda fala demais sobre o ex ou demonstra ressentimento, é sinal de que não está pronta para um novo vínculo.

3. A controladora

Um relacionamento saudável é feito de liberdade e confiança.

Pessoas controladoras tendem a sufocar o parceiro, querer saber de tudo e impor suas vontades, o que mina a harmonia da relação.

4. A que só pensa em si mesma

O egoísmo é inimigo de qualquer relacionamento sério.

Quando alguém coloca apenas seus próprios desejos em primeiro lugar, não há espaço para empatia, parceria ou equilíbrio.

5. A que evita conversas sérias

Uma pessoa madura fala abertamente sobre sentimentos, planos e limites.

Quem foge de conversas importantes ou muda de assunto quando o tema é compromisso provavelmente não quer algo duradouro.

6. A que não tem responsabilidade emocional

Esse tipo de pessoa brinca com sentimentos, desaparece sem explicações e não mede o impacto de suas atitudes.

Quem busca um relacionamento sério precisa de alguém que tenha empatia e maturidade emocional.

7. A negativa

Há quem viva reclamando de tudo e enxergue problema em qualquer situação.

A energia negativa constante pode desgastar até o parceiro mais paciente. Relacionamentos saudáveis precisam de leveza e positividade.

8. A que vive de aparências

Quando o foco está em mostrar uma imagem perfeita nas redes sociais ou agradar os outros, a relação perde autenticidade.

Um relacionamento sério exige verdade e simplicidade.

9. A que não respeita limites

Quem desrespeita seu tempo, suas opiniões e seus espaços mostra falta de consideração.

Sem respeito, não há base sólida para um relacionamento que dure.

10. A que só aparece quando convém

Pessoas que surgem apenas quando precisam de algo — seja atenção, companhia ou ajuda — estão mais interessadas em conveniência do que em amor de verdade.

