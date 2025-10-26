Colisão entre 6 carros e duas motos deixa várias vítimas em acidente no Jardim América, em Goiânia
Imagens registradas no local mostram o resultado caótico da sequência de colisões, com os veículos prensados uns nos outros
Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (26) na Rua 104, no Jardim América, em Goiânia, envolveu oito veículos, sendo seis carros e duas motocicletas e deixou vítimas presas às ferragens.
A colisão em série causou grande tumulto na região e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate das vítimas e controlar o tráfego.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número de feridos no acidente.
Mais informações a qualquer momento.
