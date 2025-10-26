Colisão entre 6 carros e duas motos deixa várias vítimas em acidente no Jardim América, em Goiânia

Imagens registradas no local mostram o resultado caótico da sequência de colisões, com os veículos prensados uns nos outros

Davi Galvão - 26 de outubro de 2025

Acidente no Jardim América envolveu oito veículos. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (26) na Rua 104, no Jardim América, em Goiânia, envolveu oito veículos, sendo seis carros e duas motocicletas e deixou vítimas presas às ferragens.

A colisão em série causou grande tumulto na região e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate das vítimas e controlar o tráfego.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número de feridos no acidente.

Mais informações a qualquer momento.

