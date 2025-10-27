Avanços importantes para a UEG

Fortalecer a UEG é fortalecer Goiás

Antônio Gomide - 27 de outubro de 2025

Imagem mostra Antônio Gomide. (Foto: Arquivo Pessoal)

A educação é a base sobre a qual construímos um estado mais justo, inclusivo e desenvolvido. E, quando olhamos para a Universidade Estadual de Goiás, percebemos que ela é um verdadeiro patrimônio de Goiás.

A UEG está presente em todas as regiões do estado, levando oportunidades e formação profissional a milhares de goianos que desejam construir um futuro melhor. Por isso, colaborar com a universidade reforça a satisfação de nossa missão.

Há duas semanas, realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ao lado dos docentes da UEG, com a presença do reitor e do presidente do sindicato dos professores, para tratar da situação dos profissionais que ingressaram a partir de 2024.

Na semana passada, tivemos a alegria de ver essa demanda avançar. A atualização da titulação foi publicada e, agora, esses mestres, doutores e pós-doutores passarão a receber o que lhes é de direito, corrigindo uma injustiça que os afetavam.

Com a publicação do decreto que atualiza a titulação, foi corrigida essa distorção para fazer valer o direito de cada docente.

Também sabemos que os servidores técnico-administrativos desempenham um papel fundamental na manutenção do funcionamento da universidade. São eles que “carregam o piano” no dia a dia da instituição.

Por isso, seguimos empenhados na aprovação do Plano de Carreira e Remuneração (PCR) para esses profissionais. Esse é um passo essencial para valorizar quem mantém a UEG funcionando.

Nosso compromisso também se estende aos alunos. Apoiamos iniciativas que ampliam bolsas, benefícios e oportunidades de acesso, garantindo que os jovens possam seguir seus estudos e desenvolver suas habilidades em suas áreas de vocação.

A UEG é uma universidade descentralizada, presente em todos os cantos do Estado. Forma pessoas, garante acesso ao ensino superior, capacita cidadãos e dá oportunidades para que contribuam com o desenvolvimento econômico e social de Goiás. Fortalecer a UEG é fortalecer Goiás.

Por fim, é fundamental garantir também a volta dos 2% da UEG no orçamento do Estado, assegurando a autonomia financeira da universidade. Essa é uma luta nossa. Os governos passam, mas a UEG fica. Precisamos fortalecê-la para continuar formando goianos em todas as regiões do Estado.

Seguimos trabalhando com essa convicção, juntos, para que a UEG se fortaleça e seja a força transformadora de que Goiás precisa, formando cidadãos e profissionais capacitados para construir um estado melhor para todos.