Grávida é uma das presas por integrar quadrilha especializada em furtar supermercados de Goiânia

Conforme a Polícia Militar, grupo vinha de Minas Gerais para cometer crimes na capital goiana

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Quadrilha foi presa e encaminhada para a Central em Flagrantes. (Foto: Divulgação/PMGO)

Cinco pessoas, sendo quatro mulheres e um homem, foram presas em Goiânia durante uma operação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM). O grupo, vindo de Minas Gerais, é acusado de integrar uma quadrilha especializada em furtos a grandes redes de supermercados.

Os criminosos estavam na capital há cerca de três dias e usavam uma casa alugada por aplicativo no Setor Elza Fronza como base para as ações.

A polícia apurou que o local era alugado por R$ 200 a diária e servia de depósito e ponto de envio dos produtos furtados.

De acordo com a PM, após os crimes, os suspeitos escondiam mercadorias dentro das roupas ou saíam com carrinhos cheios de produtos, levando tudo para a casa.

Lá, embalavam os itens, que incluíam alimentos, bebidas e produtos de higiene, e depois despachavam por transportadora para Uberlândia (MG), onde um receptador aguardava para revender o material.

Durante a operação, centenas de produtos já embalados para envio foram apreendidos.

Entre os presos está uma mulher grávida de seis meses, que responde em liberdade por roubo desde agosto, e outra integrante que já havia sido presa em 2024 transportando 600 quilos de drogas entre Uberlândia e o Distrito Federal (DF).

Todos os envolvidos têm passagens por furto, roubo e tráfico. Eles foram levados à Central de Flagrantes de Goiânia e autuados por furto qualificado, associação criminosa e receptação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!