Truque de chef para o ovo não grudar na frigideira

Técnica simples e eficaz promete transformar o preparo, evitando desperdício e garantindo ovos perfeitos

Isabella Valverde - 27 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Preparar um simples ovo frito pode se tornar um desafio quando ele insiste em grudar na frigideira. O problema é comum, mas segundo chefs de cozinha, existe um truque infalível que elimina de vez essa dificuldade — e o melhor: sem precisar de panelas novas ou grandes quantidades de óleo.

De acordo com especialistas, o segredo está na temperatura da frigideira. Antes de quebrar o ovo, é essencial deixá-la aquecer bem. Só depois deve-se adicionar manteiga ou azeite, criando uma camada protetora entre o alimento e o metal. Essa etapa simples impede que a clara entre em contato direto com a superfície fria e grude.

Além disso, a escolha da gordura certa faz toda a diferença. A manteiga, por exemplo, oferece sabor e uma textura mais dourada, enquanto o azeite é ideal para quem busca uma opção mais leve. O ponto certo para adicionar o ovo é quando a gordura começa a espumar — sinal de que atingiu a temperatura ideal.

Outro truque pouco conhecido é salpicar uma pitada de sal antes de colocar o ovo na frigideira. Essa prática ajuda a selar a clara rapidamente, criando uma película fina que evita que o alimento grude e ainda facilita na hora de virar.

