Constat completa 60 anos em Anápolis e anuncia celebração especial

Uma história que começou pequena, cresceu com Anápolis e hoje celebra 60 anos de dedicação ao setor da construção

Damara Dantas - 28 de outubro de 2025

Constat comemora 60 anos. (Foto: Divulgação)

Neste mês de novembro, a Constat, loja mais tradicional de materiais de construção de Anápolis, comemora 60 anos de história. Fundada na década de 1960, a empresa acompanhou o crescimento da cidade e construiu uma trajetória marcada por confiança, qualidade e atendimento de excelência.

Ao longo dessas seis décadas, a Constat passou de geração em geração, mantendo viva a essência familiar e o compromisso em oferecer sempre o melhor aos clientes.

Hoje, vive um novo momento, com investimentos em modernização e atualização da estrutura, sem deixar de lado o atendimento próximo e atencioso que a tornou referência no setor.

Para celebrar esse marco tão importante, a Constat promete uma grande festa de aniversário ainda neste mês de novembro. A data oficial será divulgada em breve, mas a expectativa é de uma comemoração que vai reunir clientes, amigos e parceiros que fizeram parte dessa jornada.

Localizada na Avenida Pedro Ludovico, nº 1678, Parque das Nações, em frente à antiga Pecuária, a Constat segue firme no propósito de oferecer materiais de construção de qualidade e contribuir para que cada obra, reforma ou sonho se torne realidade.

Acompanhe as próximas novidades e prepare-se para celebrar junto com a Constat seus 60 anos de história em Anápolis.