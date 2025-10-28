Homem agride idoso e filho dentro de escritório de advocacia no interior de Goiás

Toda cena foi registrada por meio de câmeras de segurança; populares conseguiram conter suspeito

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2025

Imagem mostra homem atacando idoso e filho dele, em Nova Crixás. (Foto: Reprodução)

A tentativa de pôr fim a uma dívida de 10 anos terminou em confusão após um homem, de 48 anos, invadir um escritório de advocacia e agredir um idoso, de 87 anos, e o filho dele, de 58 anos. A situação aconteceu em Nova Crixás, no último domingo (26).

Em depoimento à polícia, o idoso alegou que, no dia 22 do mesmo mês, teria ido até a residência do suspeito com o objetivo de tentar renegociar uma dívida no valor de R$ 108 mil.

No entanto, o devedor não se encontrava no local e, por isso, pediu que a filha do homem entrasse em contato com ele.

Ao repassar o telefone para o idoso, o homem começou a ofendê-lo e afirmar que não iria pagar a dívida.

Após a discussão, o ofendido informou que iria até um escritório de advocacia localizado no Centro do município.

Porém, enquanto aguardava atendimento junto com o filho, ambos sentados, o suspeito entrou no local visivelmente alterado e passou a agredir o acompanhante do idoso com socos e empurrões.

O mais velho tentou intervir, mas acabou sendo agredido e caiu no chão, permanecendo imóvel e sem conseguir se levantar. Nas imagens registradas, populares conseguiram conter o suposto autor, que fugiu do local em seguida.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

