Mãe manda mensagem indignada para escola após ver o que vinha no caderno do filho

Ela resolveu entrar em contato com a instituição e soltar o verbo sobre algo que estava a incomodando a um bom tempo

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Uma mãe decidiu desabafar com a escola do filho após perceber que o menino vinha recebendo tarefas de casa demais para fazer e ele não estava dando conta. O caso acabou viralizando nas redes sociais e chamando atenção dos internautas.

De acordo com as mensagens, a mulher, identificada apenas como Maria, reclamou de estar sobrecarregada com as tarefas escolares que o menino não conseguia fazer sozinho. Cansada de ter que ajudar o filho diariamente, ela decidiu desabafar no grupo de responsáveis e pedir que a professora reduzisse as atividades.

“Estou tentando ligar na escola e vocês nunca atendem. Que escola é essa?”, começou Maria, já demonstrando irritação. A escola respondeu explicando que o atendimento não funcionava nos fins de semana, mas se colocou à disposição para ajudar.

Mesmo assim, a mãe continuou: “Eu preciso que a professora Caroline Dias pare de mandar dever de casa pro meu filho. Ele não consegue fazer sozinho e eu tenho que ajudar ele. E é todo dia quase que essa professora manda dever pro meu filho. Não aguento mais isso.”

Ao ser questionada sobre o real problema, Maria foi direta: “O problema é que eu pago para vocês ensinarem meu filho e não para ter que ficar ensinando em casa. Isso não é minha obrigação, é obrigação de vocês.”

A escola tentou esclarecer que o processo de ensino é conjunto, entre professores e responsáveis, mas a mãe não se conformou: “Nada disso, se o ensino fosse em casa, eu não pagava vocês. Não dá pra chegar cansada do trabalho e ter uma pilha de dever pra fazer porque ele não dá conta.”

No fim da conversa, Maria ameaçou que o filho deixaria de fazer as tarefas caso a professora insistisse: “Avisa pra professora de vocês que não é pra ficar mandando dever de casa pro meu filho. Se ela mandar de novo, meu filho não vai fazer, só de pirraça.”

A escola encerrou a troca de mensagens de forma educada: “Tudo bem, iremos avisar nossa professora.”

O caso levantou debate nas redes sociais sobre o limite entre o papel da escola e o envolvimento dos pais na educação das crianças, especialmente em tempos em que muitos responsáveis se queixam da carga de trabalho e da falta de tempo para acompanhar as lições de casa.

Confira a postagem completa da história:

