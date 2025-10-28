O segredo dos botecos para fazer torresmo crocante e sequinho

Aprenda os truques dos melhores botecos para fazer torresmo pururuca em casa, crocante por fora e irresistível por dentro

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O torresmo é um verdadeiro clássico da culinária brasileira, sendo irresistível principalmente quando vem acompanhado de uma boa cerveja.

Presente em praticamente todos os botecos, ele é um dos petiscos mais queridos, sendo o acompanhamento perfeito para pratos como a tradicional feijoada ou até para um simples rolê com os amigos no fim de tarde.

Crocante, sequinho e com aquele sabor inconfundível, o torresmo é sempre uma escolha certeira. Pensando nisso, vamos te ensinar os segredos dos botecos para fazer um torresmo perfeito e levar a experiência para a sua casa. Confira!

Para fazer o torresmo no estilo pururuca, que vai conquistar a todos, você vai precisar de panceta ou toucinho, alguns temperos simples, óleo para fritar e uma panela grande e alta.

A técnica dos botecos para deixar o torresmo crocante e sequinho está no uso de fermento químico e na forma de mexer os cubos para garantir que fiquem bem dourados por igual, sem grudar uns nos outros.

Ingredientes:

1 kg de panceta ou toucinho cortado em cubos;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 colher (sopa) de fermento químico;

½ copo de óleo para fritar.

Modo de preparo:

Corte e tempere: comece cortando a panceta ou o toucinho em cubos médios. Tempere com sal, pimenta-do-reino e fermento químico. Misture bem para que o tempero se espalhe de forma uniforme. Deixe descansar por 15 minutos para apurar o sabor. Fritando o torresmo: em uma panela grande e alta, adicione um pouco de óleo e aqueça bem. Quando o óleo estiver quente, adicione os cubos de torresmo. Tampe a panela para evitar os respingos de gordura. Mexa constantemente: use uma colher de pau para mexer os cubos de torresmo de vez em quando, garantindo que não grudem uns nos outros. Isso também ajuda a garantir que todos os pedaços fiquem fritos de forma uniforme. Finalizando a fritura: à medida que o torresmo frita, ele vai soltar mais gordura. Quando os pedaços estiverem opacos e com aparência de já estarem fritos, desligue o fogo. Deixe esfriar na geladeira: retire os torresmos da gordura e coloque-os em um recipiente. Leve para a geladeira por 20 minutos para esfriar e firmar a crocância. Segunda fritura: após o descanso na geladeira, aqueça o óleo novamente e, quando estiver bem quente, adicione os torresmos de volta à panela. Mexa até que eles aumentem de tamanho e fiquem super crocantes. Escorra e sirva: retire os torresmos com uma escumadeira e coloque-os em um prato forrado com papel toalha para que fiquem bem sequinhos.

Com esses truques simples, você pode fazer torresmo crocante e sequinho em casa, igualzinho ao dos melhores botecos! Perfeito para acompanhar uma feijoada, servir como petisco ou até para um happy hour com os amigos. Aproveite e deixe todos com água na boca!

