Programa do Rotary Club de Anápolis oferece intercâmbio para 13 países

Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Dinamarca e Canadá são algumas das opções

Samuel Leão - 28 de outubro de 2025

Grupo que participou do intercâmbio pelo Rotary. (Foto: Divulgação)

O Rotary Club de Anápolis abriu inscrições para o Programa de Intercâmbio de Jovens, que oferece a chance de passar um ano fora do Brasil em um dos 17 países parceiros, entre eles Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, França, Itália, Alemanha e Noruega.

Voltado para estudantes de 15 a 17 anos, o projeto promove a troca cultural e o aprendizado de novos idiomas, além de estimular o desenvolvimento pessoal.

A iniciativa faz parte de um programa internacional presente em mais de 100 países e apoiado por clubes de Rotary de todo o mundo.

Os outros países incluídos na lista de oferta são Colômbia, Dinamarca, Suíça, Bélgica e México, além de opções que devem ser consultadas com a organização, pois ainda podem surgir.

O processo seletivo acontece até quinta-feira (30), na Pousada dos Angicos Ecoville, em Brazlândia (DF). Antes disso, haverá uma apresentação pública no Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, nesta quinta-feira (30), às 19h30, no auditório Richard.

Valores envolvidos

Os custos totais do intercâmbio variam de R$ 25 mil a R$ 30 mil, incluindo passagens, seguro, taxas administrativas e despesas de viagem. Durante o período no exterior, o estudante tem hospedagem, alimentação e matrícula escolar garantidas pelas famílias anfitriãs e pelo próprio Rotary.

“O preço varia de acordo com o país que o estudante escolher. Se for para a Argentina costuma ser mais barato, enquanto para o Japão, por exemplo, já encarece a cotação. E vale pontuar que realizamos tanto o envio para o exterior quanto trazemos jovens para conhecer o Brasil”, explicou Romilton Dias, um dos organizadores.

Interessados devem procurar o Rotary Club de Anápolis para mais informações sobre as etapas do processo e os documentos exigidos.

Mais detalhes também estão disponíveis no site oficial ou no contato de Romilton Gonçalves Dias, do Rotary Club Anápolis-Norte, pelo telefone (31) 99292-6932.

