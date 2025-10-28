Projeto na Câmara de Goiânia propõe enterrar fios e cabos aéreos dentro de 10 anos

Iniciativa busca resolver problemas históricos que afetam a estética urbana e a segurança dos goianienses

Samuel Leão - 28 de outubro de 2025

Fiação aérea embolada causa diversos problemas. (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal de Goiânia recebeu mais uma proposta para eliminar os cabos e fios que cortam o céu da capital. O vereador Major Vitor Hugo (PL) apresentou, na última terça-feira (21), o projeto “Goiânia Sem Fios”, que prevê a transferência de toda a fiação aérea para debaixo da terra.

A iniciativa busca resolver problemas que afetam a estética urbana e a segurança dos goianienses. Como justificativa, foi apontado que os emaranhados de fios não apenas prejudicam a paisagem, como também causam riscos à população, com quedas frequentes de cabos, curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia e outros serviços essenciais.

O projeto estabelece um cronograma de dez anos para a conversão completa das redes, com metas anuais.

A proposta exige que todas as novas construções, tanto públicas quanto privadas, já utilizem dutos subterrâneos padronizados.

Isso evitaria a necessidade de abrir a mesma rua diversas vezes, reduzindo custos, acelerando os prazos de execução e impedindo o desperdício de recursos públicos.

Para orientar as obras, o projeto prevê também a criação de três instrumentos: o Plano Municipal de Conversão de Redes, o Índice Municipal de Risco e Prioridade, e os Distritos de Conversão Subterrânea. Esses mecanismos pretendem priorizar as áreas mais críticas e garantir um planejamento adequado das intervenções urbanas.

O projeto ainda precisa passar por duas votações na Câmara Municipal antes de virar lei.

A medida é motivada, em partes, pela trágica morte de uma adolescente, que pisou em um fio desencapado durante uma chuva.

O caso desencadeou ações do Poder Público, em parceria coma Equatorial Energia e empresas de telefonia e internet.

Essa não é a primeira vez que a Câmara recebe propostas similares. Em 2019, o vereador Álvaro da Universo (PV) apresentou um projeto equivalente que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas não avançou.

Antes disso, em 2017, o então vereador Elias Vaz (PSB) propôs a obrigatoriedade de que toda a transmissão de energia acima de 69kV fosse subterrânea.

