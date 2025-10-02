Como Anápolis seria se tivesse fios subterrâneos; confira as imagens feitas por IA

Cidades que possuem centros históricos, tais como Pirenópolis, Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG) têm cabeamentos predominantemente subterrâneos

Samuel Leão - 02 de outubro de 2025

Imagem do Centro Administrativo de Anápolis cercado por fios, gerada por IA. (Foto: Prefeitura de Anápolis/IA)

A problemática dos fios acumulados nos postes de Anápolis atingiu seu ápice nas últimas semanas, após a trágica morte do pequeno João Victor Gontijo, de apenas 10 anos, caso que levou as autoridades a iniciarem uma verdadeira cruzada para retirar o excedente.

O cenário, além de perigoso, também afeta a beleza da cidade e, pensando nisso, o Portal 6 preparou registros, feitos com o auxílio das Inteligências Artificiais (IA) Gemini e Chat GPT, que mostram como ficariam alguns pontos do município se tivessem fios subterrâneos.

Usando comandos simples, foi indicada apenas a retirada de fios e postes, buscando manter a estrutura de 6 locais diversos da cidade, fotografados pelo Google Street View.

Vale ressaltar que em cidades que possuem centros históricos, como Pirenópolis, Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG), esses cabeamentos são predominantemente subterrâneos.

Com o anúncio da seleção do projeto de revitalização do Centro de Anápolis, surge a possibilidade de se fazer um “laboratório” da iniciativa na cidade.

Confira, a seguir, os registros de “antes e depois” dos fios expostos:

