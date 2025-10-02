Como Anápolis seria se tivesse fios subterrâneos; confira as imagens feitas por IA

Cidades que possuem centros históricos, tais como Pirenópolis, Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG) têm cabeamentos predominantemente subterrâneos

Imagem do Centro Administrativo de Anápolis cercado por fios, gerada por IA. (Foto: Prefeitura de Anápolis/IA)

A problemática dos fios acumulados nos postes de Anápolis atingiu seu ápice nas últimas semanas, após a trágica morte do pequeno João Victor Gontijo, de apenas 10 anos, caso que levou as autoridades a iniciarem uma verdadeira cruzada para retirar o excedente.

O cenário, além de perigoso, também afeta a beleza da cidade e, pensando nisso, o Portal 6 preparou registros, feitos com o auxílio das Inteligências Artificiais (IA) Gemini e Chat GPT, que mostram como ficariam alguns pontos do município se tivessem fios subterrâneos.

Usando comandos simples, foi indicada apenas a retirada de fios e postes, buscando manter a estrutura de 6 locais diversos da cidade, fotografados pelo Google Street View.

Vale ressaltar que em cidades que possuem centros históricos, como Pirenópolis, Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG), esses cabeamentos são predominantemente subterrâneos.

Com o anúncio da seleção do projeto de revitalização do Centro de Anápolis, surge a possibilidade de se fazer um “laboratório” da iniciativa na cidade.

Confira, a seguir, os registros de “antes e depois” dos fios expostos:

bom jesus original maps Centro
bom jesus sem fios ia maps Centro
câmara anápolis original maps Centro
câmara anápolis sem fios ia maps Centro
esquina sesc anápolis original maps Centro
esquina sesc anápolis sem fios IA maps Centro
Avenida no Recanto do Sol
Recanto do Sol sem fios
Avenida Fernando Costa, via principal da Grande Jaiara
Jaiara sem fios AI
Avenida Universitária esquina
Universitária sem fios IA
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

