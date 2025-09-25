Vídeo registrou momento que adolescente morre eletrocutada durante temporal em Goiânia
Naquele momento, Nathaly retornava do trabalho de aprendiz em uma papelaria e ia voltar para Bonfinópolis, cidade onde mora, a 37km da capital
Um vídeo, feito por câmeras de segurança, registrou o exato momento que a adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de apenas 17 anos, pisa em um fio desencapado em meio à enxurrada e acaba morrendo eletrocutada. O caso aconteceu na última terça-feira (23), durante um temporal no Centro de Goiânia.
Nas cenas, é possível vê-la atravessando a rua com um guarda-chuva em mãos, ao lado de outro jovem, quando subitamente cai no chão e não se levanta mais. O rapaz que a acompanhava ainda se levanta e pede ajuda, mas não consegue evitar o pior.
Naquele momento, Nathaly saía do trabalho de aprendiz em uma papelaria e ia voltar para Bonfinópolis, cidade onde mora, a 37km da capital.
Segundo familiares, ela deixava o município de madrugada para trabalhar e tinha aulas durante à noite.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, encontraram a vítima ainda em contato com a fiação elétrica.
Depois da área ser isolada e a energia devidamente controlada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte da adolescente.
Familiares e colegas de Nathaly expressaram pesar pela morte prematura da adolescente, que foi lembrada como dedicada e educada. A Polícia Civil (PC) investiga as condições do acidente.
A Equatorial Goiás emitiu uma nota lamentando o ocorrido e dando orientações à população para evitar choques e outras ocorrências do tipo. Confira, abaixo, o posicionamento na íntegra:
“A Equatorial Goiás lamenta profundamente o acidente registrado durante o temporal desta terça-feira (23), em Goiânia. A companhia se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que prestará todo o suporte necessário.
Assim que tomou conhecimento do acidente, a Equatorial realizou as medidas de segurança necessárias. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A distribuidora acompanhará a apuração e seguirá prestando todo o apoio.
A companhia reforça as medidas de segurança, que vem comunicando, principalmente neste período de temporais:
Não se abrigar em marquises ou debaixo de árvores durante tempestades;
Ao identificar cabos caídos ao solo, manter distância e acionar imediatamente a Equatorial Goiás 0800 062 0196; ou o Corpo de Bombeiros (193);
Não fique próximo a postes de energia elétrica durante uma tempestade;
Desligar aparelhos da tomada e evitar o uso de equipamentos elétricos em locais molhados ou alagados;
Se avistar algum cabo no chão ou com risco de acidente, não se aproxime. Acione a Equatorial Goiás ou Corpo de Bombeiros imediatamente.
