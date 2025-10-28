Vídeo viraliza ao mostrar como era Goiânia há quase 30 anos e desperta nostalgia nas redes sociais

Gravação já acumula mais de 250 mil visualizações e 12 mil curtidas

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2025

Imagem mostra Goiânia em 1998. (Foto: Reprodução)

Se hoje a presença de árvores, o asfalto e o trânsito intenso se tornaram uma “figura carimbada” nas ruas de Goiânia, o cenário, porém, era bem diferente há 27 anos.

Um vídeo compartilhado no aplicativo TikTok pela página Goiânia Online mostra como era a capital em 1998. A gravação já acumula mais de 250 mil visualizações e 12 mil curtidas.

Nas imagens, é possível ver poucos carros circulando pela Avenida Anhanguera e o Eixão passando por meio da via.

Um dos detalhes que mais chama a atenção é a mudança na infraestrutura da cidade, principalmente no Setor Central, que contava com poucos prédios.

Nos comentários, internautas que viviam na capital na época relembraram algumas memórias vividas naquele tempo, sobretudo envolvendo o Eixão.

“Em 98 eu ainda usava o transporte público. Era difícil, mas tinha suas vantagens”, destacou um usuário.

“Mano, que saudade desse tempo”, comentou outro.

“Tempo bom, sem esse trânsito de hoje. Melhor cidade do mundo”, escreveu um terceiro.

Veja o vídeo:

