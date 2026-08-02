Keila Santos, especialista em autocuidado: “o jeito certo de usar o sabonete Granado de enxofre”

Especialista ensina forma prática de transformar o sabonete em espuma, aumentando a higiene, a durabilidade e o rendimento

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@oficialkeila)

O sabonete de enxofre da Granado é um dos produtos mais conhecidos para quem busca controlar a oleosidade da pele e combater espinhas.

Apesar da fama, muita gente ainda utiliza a barra diretamente no corpo, um hábito que pode reduzir a durabilidade do produto e comprometer a higiene.

A especialista em autocuidado Keila Santos, conhecida nas redes sociais como @oficialkeila, compartilhou uma alternativa simples para aproveitar melhor o sabonete: transformá-lo em uma espuma de limpeza. Além de facilitar a aplicação, a técnica ajuda a evitar desperdícios e mantém o produto protegido da umidade constante do banheiro.

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Como transformar o sabonete em espuma

O preparo é rápido e exige apenas um frasco com válvula espumadora (pump foamer).

O primeiro passo é ralar ou cortar pequenas lascas do sabonete. Em seguida, coloque as raspas dentro do frasco e complete com água morna, que acelera a dissolução do produto. Depois, basta fechar o recipiente e agitá-lo algumas vezes até obter uma mistura homogênea.

Com o pump, o sabonete passa a sair em forma de espuma, permitindo uma aplicação uniforme e mais prática tanto no rosto quanto no corpo.

Quais são os benefícios do sabonete de enxofre?

O sabonete de enxofre é conhecido por suas propriedades antissépticas, bactericidas e secativas. Entre os principais benefícios estão o controle da acne, a redução da oleosidade da pele, o auxílio no tratamento da foliculite e o combate a odores causados por bactérias e fungos.

Algumas pessoas também utilizam o produto para ajudar no controle da caspa e da oleosidade do couro cabeludo, além de buscar melhora gradual em manchas superficiais da pele.

Como usar sem ressecar a pele

Para evitar irritações, a recomendação é respeitar o tempo de contato do sabonete com a pele. No rosto, a espuma deve agir por cerca de um minuto antes do enxágue. Já em regiões do corpo com foliculite ou acne corporal, o tempo pode chegar a dois minutos.

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