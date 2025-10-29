Aposta em Goiás leva bolada após cravar dezenas de Lotofácil avaliada em R$ 5 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhões

Davi Galvão - 29 de outubro de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

Um goiano de muita sorte ficou entre os sete vencedores do último concurso da Lotofácil, de número 3524, realizado na noite desta terça-feira (28) e garantiu o prêmio máximo do sorteio. Juntos, os prêmios passam dos R$ 4 milhões.

Os números sorteados foram 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24.

A aposta em Goiás que cravou as 15 dezenas foi feita no município de Cachoeira Dourada, no formato simples, isto é, sem ser bolão, presencialmente na lotérica Sorte Dourada.

As outras cartelas vencedoras foram registradas em São Luís (MA), Carmo do Cajuru (MG), Santa Bárbara (MG), Marabá (PA), Ribeira (SP) e São Paulo (SP).

Cada um dos vencedores levou para casa quantia de R$ 588.123,72.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3525, será realizado nesta quarta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

