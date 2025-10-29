Mais de 800 vagas e cursos de capacitação; confira como será mutirão de empregos na Câmara de Anápolis

Empresas como Geolab, Adubos Araguaia, Guabi, Ambev e outras já confirmaram a participação

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto Divulgação)

A Câmara Municipal de Anápolis será palco, nos dias 06 e 07 de novembro, de um mutirão de empregos voltado a quem busca uma recolocação no mercado de trabalho.

O evento ocorrerá das 08h às 17h e reunirá empresas, instituições e trabalhadores em um mesmo espaço, com mais de 800 vagas disponíveis e possibilidade de contratações imediatas.

A proposta é conectar empregadores e candidatos, além de oferecer inscrições em cursos de qualificação profissional.

Empresas como Geolab, Adubos Araguaia, Guabi, Ambev, MRV, Rancheiro e Ânima Centro Hospitalar já confirmaram participação.

As oportunidades incluem funções operacionais, técnicas e administrativas, abrangendo diferentes níveis de escolaridade.

Também estão envolvidas no mutirão as Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Agricultura, de Assistência e Políticas Sociais, além de entidades parceiras como FAMA, ACIA, CDL, SINDUSCON, SINE, SENAI, SENAC, SEBRAE e a página Empregos Anápolis.

De acordo com o legislativo municipal, o objetivo é ampliar o acesso ao emprego e à capacitação, aproximando empresas e trabalhadores de forma prática.

O evento é gratuito e aberto a toda a população, bastando levar documentos pessoais e currículo atualizado.

A ação tem organização da Câmara, com iniciativa do vereador Ananias Júnior (Agir) e apoio da presidente Andreia Rezende (Avante).

