Nota 10 para o vereador Ananias Júnior, de Anápolis

Ele pretende montar cerca de 30 estandes nas dependências do Poder Legislativo para atrair empresas que querem contratar e trabalhadores buscam emprego

Danilo Boaventura - 16 de outubro de 2025

Ananias Júnior e Andreia Rezende. (Foto: Reprodução)

Nota 10

Para o vereador de Anápolis, Ananias Jr. (Agir), pela iniciativa de promover um feirão de empregos na Câmara Municipal. Ele pretende montar cerca de 30 estandes nas dependências do Poder Legislativo para atrair empresas que querem contratar e trabalhadores buscam emprego.

O evento conta com o apoio da presidente da Casa, Andreia Rezende (Avante), e deve ser realizado nos dias 6 e 7 de novembro, a partir das 08h.

