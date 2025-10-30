Juíza que construiu carreira em Anápolis é escolhida desembargadora do TJGO

Após mais de 20 anos na magistratura criminal, Edna Maria Ramos da Hora foi promovida por antiguidade e reconhecimento à sua trajetória exemplar

Danilo Boaventura - 30 de outubro de 2025

Edna Maria Ramos da Hora. (Foto: Divulgação/TJGO)

A juíza Edna Maria Ramos da Hora, que construiu uma longa e respeitada carreira na 3ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis, foi escolhida por aclamação para ocupar o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

A posse administrativa está marcada para sexta-feira (31), às 17h, na sede do órgão, em Goiânia.

A ascensão da magistrada ocorre pelo critério de antiguidade, após a aposentadoria do desembargador Carlos França.

O presidente do TJGO, Leandro Crispim, destacou que a nomeação é uma forma de reconhecer a contribuição de Edna à Justiça goiana, marcada por ética, comprometimento e sensibilidade no exercício da função pública.

Formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e com especialização em Direito Penal e Processual Penal, Edna iniciou sua trajetória na magistratura em 1990 como juíza substituta em Cavalcante, onde também participou da instalação da comarca de Alto Paraíso de Goiás.

Depois, foi promovida por antiguidade e passou por Carmo do Rio Verde e Itapaci, até assumir em Anápolis, cidade onde se consolidou como uma das principais referências na área criminal.

Ao longo da carreira, Edna também integrou Turmas Recursais, atuou na Justiça Eleitoral e foi reconhecida diversas vezes com o Prêmio TJGO de Produtividade, recebendo Selos Prata e Bronze em diferentes edições.