Restaurante em Goiânia viraliza com nomes nada comuns de petiscos em cardápio

Vídeo já acumula mais de 550 mil visualizações e 68 mil curtidas na plataforma

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Restaurante em Goiânia viraliza com nomes nada comuns de petiscos em cardápio
Fubanga bar. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Se o nome “Fubanga Bar”, já é motivo de curiosidade, um outro fator também tem chamado a atenção para do estabelecimento localizado na Rua 8, no Setor Central, em Goiânia: o cardápio.

O motivo se deve aos nomes comuns dados aos petiscos disponíveis no menu.

Em um vídeo publicado no TikTok, uma consumidora mostra o cardápio e, logo de cara, mostra a opção “Kibixinha” e um desenho de um quibe com olhos e mãos, com maquiagem.

Publicidade
Leia também

Na sequência, outro prato que se destaca é a “Prexeca”, que é descrito como sendo “recheadinha”, “molhadinha”, “temperadinha” e “perfeitinha”.

Além dos nomes que aparecem no vídeo, olhando o cardápio do estabelecimento há nomes como “amargurado” (Saladinha de jiló com cebola roxa), “sapatônica” (gin tônica) e o drink “caipetinha” (composto por cachaça, xarope de rapadura e limão)

Até o momento, a publicação já acumulou mais de 557 mil visualizações e 68 mil curtidas na plataforma.

Veja o vídeo:

@aninhacopetti Nada de incomum #fyp #goiania #fyppppppppppppppppppppppp ♬ som original – Messin Play

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias