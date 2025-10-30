Restaurante em Goiânia viraliza com nomes nada comuns de petiscos em cardápio
Vídeo já acumula mais de 550 mil visualizações e 68 mil curtidas na plataforma
Se o nome “Fubanga Bar”, já é motivo de curiosidade, um outro fator também tem chamado a atenção para do estabelecimento localizado na Rua 8, no Setor Central, em Goiânia: o cardápio.
O motivo se deve aos nomes comuns dados aos petiscos disponíveis no menu.
Em um vídeo publicado no TikTok, uma consumidora mostra o cardápio e, logo de cara, mostra a opção “Kibixinha” e um desenho de um quibe com olhos e mãos, com maquiagem.
Na sequência, outro prato que se destaca é a “Prexeca”, que é descrito como sendo “recheadinha”, “molhadinha”, “temperadinha” e “perfeitinha”.
Além dos nomes que aparecem no vídeo, olhando o cardápio do estabelecimento há nomes como “amargurado” (Saladinha de jiló com cebola roxa), “sapatônica” (gin tônica) e o drink “caipetinha” (composto por cachaça, xarope de rapadura e limão)
Até o momento, a publicação já acumulou mais de 557 mil visualizações e 68 mil curtidas na plataforma.
Veja o vídeo:
@aninhacopetti Nada de incomum #fyp #goiania #fyppppppppppppppppppppppp ♬ som original – Messin Play
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!