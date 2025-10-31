6 sobrenomes que eram bastante comuns no passado e o significado de cada um

Pedro Ribeiro - 31 de outubro de 2025

Os sobrenomes sempre carregaram histórias, origens e tradições familiares.

Em muitos casos, os sobrenomes eram usados para identificar a profissão, o local de nascimento ou até características físicas de uma pessoa.

Com o passar do tempo, alguns desses nomes se tornaram menos comuns, mas ainda despertam curiosidade por seu significado e pela herança cultural que representam.

Conhecer a origem dos sobrenomes é uma forma interessante de entender melhor a própria história e o caminho percorrido pelas gerações anteriores.

6 sobrenomes que eram bastante comuns no passado e o significado de cada um

1. Almeida

O sobrenome Almeida tem origem portuguesa e vem da palavra árabe “al-maida”, que significa “a mesa”.

Esse nome era usado para designar regiões com terrenos planos, semelhantes a uma mesa, e acabou se tornando um dos sobrenomes mais tradicionais de Portugal.

2. Barbosa

De origem toponímica, o sobrenome Barbosa surgiu em Portugal e está relacionado ao nome de um local coberto por plantas chamadas “barbas”.

Antigamente, era comum identificar famílias pelo lugar onde viviam, e foi assim que o nome se popularizou entre os séculos XV e XVI.

3. Cardoso

O sobrenome Cardoso tem origem em regiões onde havia grande quantidade de cardos — plantas espinhosas muito comuns na Europa.

Esse nome era usado para identificar pessoas que viviam perto desses campos ou que trabalhavam com a terra.

É um sobrenome típico português e espanhol.

4. Nogueira

De origem geográfica, o sobrenome Nogueira se refere a locais com muitas nogueiras, árvores que produzem nozes.

Esse tipo de nome era muito comum entre famílias que viviam em regiões rurais e que tinham ligação direta com a agricultura.

5. Pacheco

O sobrenome Pacheco tem raízes na Península Ibérica e, segundo historiadores, vem do nome próprio “Pache”, que era usado na Idade Média.

Com o tempo, o nome ganhou o sufixo “-eco”, tornando-se Pacheco.

É um sobrenome antigo, bastante usado entre famílias nobres portuguesas e espanholas.

6. Tavares

O nome Tavares também é de origem toponímica e vem de uma localidade portuguesa chamada “Tavares”, situada na região da Beira Alta.

Ele era usado para identificar pessoas que vinham desse lugar e, ao longo dos séculos, se espalhou para diversas partes do Brasil.

