6 sobrenomes que parecem comuns, mas indicam que sua família era muito poderosa no passado

Eles perpassaram gerações, muitas linhas do tempo e hoje possuem histórias e representações fortes perante o mundo

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Alguns sobrenomes que hoje passam despercebidos carregam, na verdade, uma história de prestígio, influência e poder.

Muitos deles surgiram em períodos de realeza, guerras e conquistas territoriais, quando as famílias mais influentes deixavam suas marcas não apenas em terras e títulos, mas também em nomes que atravessaram gerações.

Mesmo que o tempo tenha transformado seus significados, essas linhagens ainda revelam origens nobres, posições de liderança e conexões com grandes momentos da história.

1. Família Duarte (Portugal)

Na tradução literal, o sobrenome dessa família significa “guardião rico” ou “guardião das riquezas”. Ele chegou à América com os colonizadores espanhóis e portugueses.

Devido à pompa da representatividade do peso que carrega, muitos nobres e realezas portuguesas decidiram aderir a ele, na Idade Média, como forma de atrair o que ele significava para seus lares.

2. Família Habsburgo (Áustria)

A dinastia Habsburgo governou um vasto império que incluía a Áustria e muitos outros territórios europeus.

Essa casa também era conhecida por Casa da Áustria e pertencia a uma família nobre europeia que foi uma das mais importantes e influentes da história da Europa do século XIII ao século XX.

3. Família Braga (Portugal)

“Aquele que é oriundo de Braga” (cidade situada no norte de Portugal). No Brasil, existem 249,734 incidências de uso desse sobrenome.

O nome vem dos brácaros, antigo povo que habitava a região antes da chegada dos romanos, e do imperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.). Tem incidência de força e vigor, por ter referências ao ocorrido na batalha contra os mouros, junto ao rio Távora.

4. Família Medici (Itália)

A família Medici foi uma influente dinastia de banqueiros e governantes em Florença, durante o Renascimento. Uma dinastia política italiana cuja origem se deu na região de Mugello, na Toscana.

De grande poder político e financeiro, passaram a governar Florença em certo período da nossa história.

5. Família Neves (Itália)

Neves é um sobrenome português de origem italiana. Ele surgiu a partir do título da Virgem Maria que também é conhecida como Nossa Senhora das Neves. Se origina de um casal que tinha muitas posses e sofria da angústia de não ter herdeiros.

6. Família Lima (Portugal)

Os Lima ou de Lima eram uma família de origem galega, em Portugal, e surgiu no século XII. Trata-se de um sobrenome que vem de uma herança portuguesa dada aos brasileiros.

Esse brasão carrega a imagem de muita força física e espiritual para quem o possui.

