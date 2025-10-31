Anvisa proíbe a venda de marca de café em todos os supermercados do país

Produto usava ingrediente não autorizado e fazia propaganda irregular sobre benefícios à saúde

Pedro Ribeiro - 31 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

A Anvisa proibiu em todo o território nacional a fabricação, venda, distribuição e divulgação do pó para preparo de café Fellow Criativo, da marca Cafellow.

A decisão foi publicada no último dia 28 no Diário Oficial da União (DOU) e tem efeito imediato.

De acordo com a agência, o produto continha extrato de cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente que não possui avaliação de segurança para uso em alimentos no Brasil.

A presença dessa substância foi o principal motivo para a suspensão.

Além do problema na composição, a Anvisa também identificou irregularidades na rotulagem e na propaganda.

A empresa fazia alegações sem comprovação científica, prometendo benefícios como o “controle de insulina” e a “redução do colesterol”.

“O rótulo contém informações que podem causar erro e confusão em relação à natureza do produto, podendo levar o consumidor a entender que se trata de café”, informou a agência.

Produto será recolhido

Com a decisão, todas as unidades do Fellow Criativo devem ser retiradas do mercado. A empresa responsável está proibida de fabricar, vender ou divulgar o produto até que uma nova análise seja concluída.

Se descumprir as determinações, a marca pode ser alvo de multas e outras sanções administrativas.

A Anvisa reforçou ainda que qualquer alimento que prometa efeitos funcionais ou terapêuticos precisa de aprovação prévia, baseada em estudos científicos reconhecidos.

Combate aos “cafés adulterados”

A proibição acontece em meio às ações da Anvisa e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) contra cafés irregulares e adulterados.

Entre maio e junho de 2025, a operação “Café Fake” identificou diversas marcas com impurezas e toxinas impróprias para consumo, como a ocratoxina A (OTA).

Marcas como Melissa, Pingo Preto e Oficial foram autuadas e tiveram produtos retirados das prateleiras após as investigações.