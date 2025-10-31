Carteirinha do Sesc: uma memória que todo anapolino merecia ter como direito

A partir de agora, os servidores efetivos da Câmara de Anápolis, comissionados e terceirizados terão acesso à carteirinha do Sesc e a todos os benefícios que o Sistema S dispõe

Andreia Rezende - 31 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Sou de uma família que nem sempre teve tudo, mas que vivia a cidade com o que ela oferecia. Me lembro de esperar com ansiedade os finais de semana para ir ao Sesc tomar banho de piscina, participar da recreação e comer batatinha na beira da piscina.

Nos anos 90, o prestígio das atividades do Sistema S atingiu proporções inimagináveis. Era lá que tinha piscina pra brincar, cursos para aprender, filmes e uma gama enorme de oportunidades para o lazer e a criatividade. Atividades que se não fossem gratuitas, não cabiam no bolso do trabalhador.

Em uma cidade como Anápolis, que vive da indústria e do comércio, o Sesc sempre foi e continua sendo a principal “empresa do lazer” continuado. Se hospedar no Sesc Caldas Novas, então, era um sonho planejado com meses de antecedência. Acho que naquela época vivíamos com menos culpa o tempo de descanso e talvez fôssemos mais felizes.

Foi essa memória que me fez pensar em como devolver aos servidores da Câmara Municipal um pedacinho dessa sensação de partilha. Está claro que, para além de melhores condições de trabalho, cuidar dos servidores é também ofertar a eles oportunidades de descanso, lazer, arte, cultura e esporte. Diante disso, firmamos o convênio entre o Sesc Goiás e a Câmara Municipal de Anápolis.

A partir de agora, nossos servidores efetivos, comissionados e terceirizados terão acesso à carteirinha do Sesc e a todos os benefícios que o Sistema S dispõe.

Essa iniciativa nasceu do coração, mas também é fruto da articulação com o deputado estadual Amilton Filho e do apoio de todos os vereadores desta Casa.

É um pequeno grão de um projeto muito maior: construir uma Câmara cada vez mais humana, que valoriza e cuida de quem faz esta Casa funcionar.

Andreia Rezende é advogada e vereadora. Atualmente preside a Câmara Municipal de Anápolis. Siga-a no Instagram @andreiavereadora_/