Cigarros eletrônicos: Procon anuncia mais de 200 produtos apreendidos e duas prisões durante operação em Anápolis

Atualmente, no Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda dos dispositivos são proibidas

Davi Galvão Davi Galvão -
Mais de 200 produtos foram apreendidos em operação contra cigarro eletrônico. (Foto: Divulgação)
No balanço da Operação Fumaça Eletrônica, o Procon Anápolis anunciou ter cumprido três mandados de busca e apreensão, resultando em duas prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Civil (PC).

Foram encontrados mais de 200 produtos irregulares, entre cigarros eletrônicos, refis, essências e diversos acessórios destinados ao uso de vapes, além de cigarros de origem desconhecida, cuja comercialização é proibida no Brasil.

A operação foi realizada nesta quinta-feira (30), em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, o Juizado da Infância e Juventude e a PC, visando combater a comercialização irregular de cigarros eletrônicos.

Atualmente, no Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas.

A restrição está em vigor desde 2009 e foi reafirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inclusive, o uso em ambientes coletivos fechados também é proibido.

Em Anápolis, por exemplo, um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal proibindo o uso desses dispositivos em espaços públicos. Entretanto, a lei ainda não foi sancionada pelo Executivo.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

