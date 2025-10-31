Cigarros eletrônicos: Procon anuncia mais de 200 produtos apreendidos e duas prisões durante operação em Anápolis

Atualmente, no Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda dos dispositivos são proibidas

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Mais de 200 produtos foram apreendidos em operação contra cigarro eletrônico. (Foto: Divulgação)

No balanço da Operação Fumaça Eletrônica, o Procon Anápolis anunciou ter cumprido três mandados de busca e apreensão, resultando em duas prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Civil (PC).

Foram encontrados mais de 200 produtos irregulares, entre cigarros eletrônicos, refis, essências e diversos acessórios destinados ao uso de vapes, além de cigarros de origem desconhecida, cuja comercialização é proibida no Brasil.

A operação foi realizada nesta quinta-feira (30), em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, o Juizado da Infância e Juventude e a PC, visando combater a comercialização irregular de cigarros eletrônicos.

Em tempo

Atualmente, no Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas.

A restrição está em vigor desde 2009 e foi reafirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inclusive, o uso em ambientes coletivos fechados também é proibido.

Em Anápolis, por exemplo, um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal proibindo o uso desses dispositivos em espaços públicos. Entretanto, a lei ainda não foi sancionada pelo Executivo.

