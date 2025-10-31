Conheça a cidade goiana que já produziu muito algo que está presente no prato de todo brasileiro

Com pouco mais de 2 mil habitantes, município ganhou título na mesma década em que foi emancipada

Natália Sezil - 31 de outubro de 2025

Cidade de Adelândia é conhecida como a “Capital do Feijão”. (Foto: Prefeitura de Adelândia)

Com pouco mais de 2 mil habitantes e economia baseada na agropecuária, uma cidade goiana se tornou conhecida por um produto presente no prato de quase todo brasileiro: o feijão.

Adelândia, por vezes chamada de “Capital do Feijão”, fica no Centro do estado, a 108 km de Goiânia e próximo a Anicuns.

Surgiu com uma capela em louvor a São Sebastião. Depois, foi construída uma pequena escola, para abrigar os moradores das fazendas da região próxima ao Rio Turvo.

Adelândia virou distrito em 1962 e se tornou cidade em 1987. O feijão passou a ter destaque na mesma década.

A fertilidade das terras e a grande produção da leguminosa logo se tornariam uma marca histórica impressa até mesmo na bandeira municipal.

O brasão do município leva as cores vermelho, azul e branco. Ao meio, uma vagem de feijão se destaca, próximo a várias sementes.

Com o tempo, a colheita do grão diminuiu, mas Adelândia continua tendo a agricultura como uma das principais atividades econômicas.

Segundo a Administração Municipal, a renda se divide em mais áreas, atualmente. Há grande potencial na bacia leiteira, cultivo de bananas e produção cerâmica, especialmente quanto aos tijolos.

Há também confecção de roupas e pequenas propriedades rurais, além dos trabalhadores que viajam a Anicuns, para a usina de álcool e açúcar.

