Segredo dos especialistas para temperar feijão depois de cozido de forma simples e prática

Truque viral promete sabor extra sem complicação

Gabriel Yuri Souto - 26 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

O feijão, esse velho conhecido do prato brasileiro, já enfrentou mais batalhas culinárias do que muitos heróis de novela. Dá para dizer que ele alimenta histórias de Norte a Sul, passando por segredos transmitidos entre gerações: de avós que juram nunca revelar o pulo do gato, a cozinheiros que defendem que o tempero é quem manda no sabor. Mesmo assim, volta e meia surge uma técnica que conquista milhares de olhares famintos na internet.

Foi exatamente o que aconteceu com um vídeo publicado no YouTube pelo canal Cozinhando com a BIBI, que acumula quase 2 milhões de inscritos, segundo a própria plataforma. Na gravação, que viralizou entre quem adora um arroz com feijão bem feito, ela apresenta um método direto, caseiro e sem sustos para temperar o feijão depois de cozido — uma dúvida comum até entre quem já domina o fogão há tempos.

Segredo dos especialistas para temperar feijão depois de cozido de forma simples e prática

A receita passa longe de complicações científicas. Conforme mostrado no vídeo do canal, são utilizados ingredientes que costumam morar na despensa: três xícaras de feijão, 1 litro e 800 ml de água fria, uma colher de sopa de cebola, outra de pimentão (vale o verde, amarelo ou vermelho), uma de massa de tomate, uma colher de chá de alho e outra de cominho, além de duas colheres de sopa de óleo e sal a gosto.

O preparo, descrito passo a passo na gravação, começa pela triagem e lavagem do feijão, sempre de acordo com Cozinhando com a BIBI. Depois, a água vai ao fogo enquanto os grãos cozinham por cerca de 30 minutos. Em outra panela, entra o momento do sabor: refogar cebola, pimentão, alho e os demais ingredientes, misturar ao feijão cozido e ajustar o sal. Simples, rápido e com aquele aroma que faz a cozinha parecer uma casa feliz.

Nos comentários do vídeo, muitos internautas não esconderam o entusiasmo. Um deles escreveu: “Dá até paz no coração de ver uma panela tão brilhante, um fogão tão limpo e os ingredientes separadinho”. Outro destacou o cuidado nos detalhes: “A gente olha para sua cara e já dá vontade de comer a sua comida”. E teve elogio carinhoso para arrematar, segundo o YouTube: “Você é muito caprichosa, está de parabéns! Que limpeza! Que feijão maravilhoso!”

No fim, a lição fica clara: há segredos culinários que merecem ser compartilhados. E temperar o feijão como especialista pode estar a apenas um clique do próximo almoço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!