6 fontes de proteína melhores que carnes e mais baratas, segundo nutricionistas

Alternativas acessíveis ajudam a economizar e ainda garantem boa nutrição no dia a dia

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

Quem busca reduzir gastos sem abrir mão de uma alimentação saudável pode encontrar nas proteínas vegetais e em alguns laticínios aliados importantes.

Segundo nutricionistas, há opções mais baratas e igualmente eficazes para substituir ou complementar o consumo de carnes, mantendo o corpo bem nutrido.

Veja seis fontes de proteína com ótimo custo-benefício:

1. Ovos

Simples, nutritivos e versáteis, os ovos são uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade. Além de baratos, podem ser usados em diversas receitas, do café da manhã ao jantar.

2. Iogurte grego e queijos magros

Produtos lácteos como o iogurte grego e queijos com baixo teor de gordura contêm boa concentração de proteínas e podem substituir a carne em refeições principais, oferecendo também cálcio e probióticos.

3. Feijão, lentilha e grão-de-bico

As leguminosas estão entre as fontes mais acessíveis e completas de proteína vegetal. Além de baratas, são ricas em fibras, ferro e outros minerais, contribuindo para a saúde do intestino e o controle da saciedade.

4. Soja e derivados (tofu, tempeh, edamame)

A soja é uma das poucas proteínas vegetais consideradas “completas”, por conter todos os aminoácidos essenciais. Seus derivados são alternativas saudáveis e muito mais econômicas que a carne vermelha.

5. Amendoim e outras oleaginosas

O amendoim, além de prático, tem alto teor de proteína e boas gorduras. Outras oleaginosas, como castanhas e sementes, também ajudam a reforçar o cardápio proteico, principalmente em lanches.

6. Feijão e lentilha secos comprados a granel

Para quem quer economizar ainda mais, a dica é comprar leguminosas secas e preparar em casa. O rendimento é alto e o custo por porção de proteína é um dos menores do mercado.

Essas alternativas, além de acessíveis, são nutricionalmente equilibradas e ajudam a diversificar a dieta.

Reduzir o consumo de carne, quando feito de forma planejada, não significa abrir mão da qualidade — pelo contrário, pode trazer benefícios tanto para o bolso quanto para a saúde.

