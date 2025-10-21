6 fontes de proteína melhores que carnes e mais baratas, segundo nutricionistas
Alternativas acessíveis ajudam a economizar e ainda garantem boa nutrição no dia a dia
Quem busca reduzir gastos sem abrir mão de uma alimentação saudável pode encontrar nas proteínas vegetais e em alguns laticínios aliados importantes.
Segundo nutricionistas, há opções mais baratas e igualmente eficazes para substituir ou complementar o consumo de carnes, mantendo o corpo bem nutrido.
6 fontes de proteína melhores que carnes e mais baratas, segundo nutricionistas
Veja seis fontes de proteína com ótimo custo-benefício:
1. Ovos
Simples, nutritivos e versáteis, os ovos são uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade. Além de baratos, podem ser usados em diversas receitas, do café da manhã ao jantar.
2. Iogurte grego e queijos magros
Produtos lácteos como o iogurte grego e queijos com baixo teor de gordura contêm boa concentração de proteínas e podem substituir a carne em refeições principais, oferecendo também cálcio e probióticos.
3. Feijão, lentilha e grão-de-bico
As leguminosas estão entre as fontes mais acessíveis e completas de proteína vegetal. Além de baratas, são ricas em fibras, ferro e outros minerais, contribuindo para a saúde do intestino e o controle da saciedade.
4. Soja e derivados (tofu, tempeh, edamame)
A soja é uma das poucas proteínas vegetais consideradas “completas”, por conter todos os aminoácidos essenciais. Seus derivados são alternativas saudáveis e muito mais econômicas que a carne vermelha.
5. Amendoim e outras oleaginosas
O amendoim, além de prático, tem alto teor de proteína e boas gorduras. Outras oleaginosas, como castanhas e sementes, também ajudam a reforçar o cardápio proteico, principalmente em lanches.
6. Feijão e lentilha secos comprados a granel
Para quem quer economizar ainda mais, a dica é comprar leguminosas secas e preparar em casa. O rendimento é alto e o custo por porção de proteína é um dos menores do mercado.
Essas alternativas, além de acessíveis, são nutricionalmente equilibradas e ajudam a diversificar a dieta.
Reduzir o consumo de carne, quando feito de forma planejada, não significa abrir mão da qualidade — pelo contrário, pode trazer benefícios tanto para o bolso quanto para a saúde.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!