Defesa Civil de Anápolis faz alerta para fortes tempestades nos próximos dias

Recomendação é para população evitar abrigos sob árvores ou estruturas frágeis e não tentar atravessar enxurradas

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Defesa Civil de Anápolis divulgou um novo alerta para a população devido à previsão de tempestades acompanhadas de rajadas de vento a partir da tarde desta sexta-feira (31).

O aviso tem como base informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da estação meteorológica da UniEvangélica, sob coordenação do professor Eduardo Argolo.

Os dados indicam que as instabilidades podem persistir durante todo o fim de semana, aumentando o risco de transtornos e exigindo atenção especial da comunidade.

Entre as principais recomendações estão evitar abrigos sob árvores, marquises ou estruturas frágeis, não tentar atravessar enxurradas e procurar locais seguros até a melhora das condições climáticas em eventuais tempestades.

Motoristas devem redobrar o cuidado, evitando trafegar em pontos com histórico de alagamentos e, se possível, estacionar em locais protegidos.

Em casos de emergência, o contato deve ser feito com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências como quedas de árvores ou danos em vias públicas podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo WhatsApp (62) 9 8596-7571.

