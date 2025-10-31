Dupla finge ser da polícia para furtar loja em Goiânia; câmera registrou ação

Suspeitos se aproveitaram no momento em que vítimas estavam descarregando caminhão

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2025

Suspeitos, à esquerda, fingiram ser policiais para furtar loja em Goiânia (Foto: Reprodução)

Se passando por policiais, dois indivíduos conseguiram furtar aparelhos celulares e causar prejuízos a um homem, de 40 anos, na Rua Gil Lino, no Setor Campinas, em Goiânia. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

O caso ocorreu na quarta-feira (29), em torno de 09h30, quando a vítima estava descarregando a mercadoria do caminhão para o interior de um galpão, quando foi surpreendida pelos suspeitos, que se identificaram como sendo policiais e informaram que o carregamento seria apreendido.

Na sequência eles subtraíram diversas caixas, com aproximadamente 200 receptores, 6 aparelhos iPhone 17 Pro Max, além de 337 aparelhos das marcas Xiaomi e Realme e 10 microfones de lapela. Logo em seguida, após colocar os itens, eles fugiram do local.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e iniciou as diligências para encontrar os suspeitos e recuperar os produtos.

Alguns envolvidos que haviam comprado os aparelhos furtados foram conduzidos à Central Geral de Flagrantes (CGF) de Goiânia, juntamente com os aparelhos recuperados e a vítima do roubo.

Os compradores afirmaram não possuir nota fiscal dos aparelhos, apenas consultas realizadas sobre eventuais restrições dos IMEIs. Os que devolveram os celulares às lojas não foram encaminhados à delegacia por não terem sido identificados diretamente pela equipe policial.

A investigação segue para identificar os autores do roubo e o destino dos demais produtos subtraídos.

