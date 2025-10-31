Engarrafamento gigante se forma na entrada de Anápolis pela BR-060

Situação foi registrada e encaminhada ao Portal 6 por um leitor, que registrou caminhões e carros trafegando lentamente

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Congestionamento foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira (31). (Foto: Reprodução/Divulgação)

Um engarrafamento de grandes proporções se formou, no começo da tarde desta sexta-feira (31), na entrada de Anápolis pela BR-060, vindo de Goiânia, e deixou diversos motoristas parados na estrada.

A situação foi registrada e encaminhada ao Portal 6 por um leitor, que registrou caminhões e carros trafegando lentamente.

Em um contato com a Prefeitura de Anápolis, a reportagem apurou que tal situação ocorre em razão da colocação de um quebra-molas, na frente do posto Presidente, que ocorre desde o começo da manhã.

A ação, inclusive, já havia sido anunciada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) nas redes sociais.

A recomendação é que os motoristas trafeguem pela região com atenção até que a situação seja resolvida.

