Farmácia é interditada por vender remédios sem receita; preço chega a 169% a mais

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Uma farmácia localizada na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande (MS), foi interditada após equipes da Polícia Civil e de órgãos de fiscalização flagrarem a venda ilegal de medicamentos controlados.

A operação revelou que alguns remédios chegavam a custar até 169% mais caros quando vendidos sem prescrição médica.

Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$ 100 mil em produtos, incluindo mais de 500 caixas de medicamentos de uso restrito, anabolizantes, antidepressivos e até alimentos vencidos.

O local armazenava os remédios de forma inadequada, em um cômodo sem controle de temperatura, o que representa risco à saúde pública.

A investigação começou após a denúncia de um familiar preocupado com o uso excessivo de clonazepam por um parente. Segundo o relato, o medicamento era vendido livremente, sem exigência de receita, desde outubro de 2024.

O denunciante chegou a consumir um frasco inteiro de uma vez e, em poucos dias, comprou dez frascos, apresentando surtos e comportamento autodestrutivo.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos medicamentos controlados, antibióticos e esteroides sendo comercializados de forma irregular.

Segundo a Polícia Civil, a farmácia será mantida interditada até o fim das investigações, que buscam identificar a origem dos produtos e os responsáveis pelo esquema.

As autoridades reforçam que a venda de medicamentos controlados sem prescrição é crime e pode resultar em graves danos à saúde. O caso também acendeu um alerta sobre a importância da fiscalização contínua para coibir práticas que colocam vidas em risco em estabelecimentos farmacêuticos.

