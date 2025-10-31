Um gesto que continua transformando vidas, sem custos financeiros!

Assim como Salman Khan, o ISCA prova que a educação é o caminho mais bonito e mais poderoso para transformar o mundo

José Fernandes - 31 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Salman Khan queria ajudar a sobrinha a entender matemática, mesmo morando longe dela. Gravou alguns vídeos para ela estudar e, sem perceber, acabou ensinando milhões de pessoas no mundo todo. Assim nasceu a Khan Academy, um dos maiores projetos de educação gratuita do planeta.

Essa história mostra como um gesto simples, movido por propósito, pode transformar o futuro. Aqui em Anápolis, o Projeto ISCA vem fazendo, guardada as proporções, o mesmo desde 2017.

O ISCA também nasceu de um sonho: o de oferecer oportunidade real aos alunos com potencial que acreditam no poder do estudo para mudar suas vidas e serem aprovados nos concursos mais concorridos.

Desde o início, o projeto vem descobrindo e apoiando jovens de alta performance. Estudantes que, com dedicação e incentivo, mostram que o talento não depende de onde se nasce, mas de quem acredita em você.

No próximo dia 22 de novembro de 2025, o ISCA vai selecionar uma nova turma, com 50 alunos “pobres e inteligentes” que vão começar o ensino médio. Serão novas histórias e novas chances de construir um futuro diferente.

Um aviso direto aos pais! Vocês que tem filhos estudando nesse momento no 9º ano do Ensino Fundamental, e queiram apoiá-los, podem levá-los para a prova seletiva. Esse projeto não terá nenhum custo financeiro!

O que começou como uma ideia em nossa cidade já inspira vidas, famílias e escolas inteiras.

Grandes revoluções não nascem de grandes estruturas. Elas começam com gestos simples, com olhares atentos e com pessoas que acreditam.

E é isso que o Projeto ISCA tem feito há anos: acreditar e transformar.