Filha de Neymar e Amanda Kimberlly realiza cirurgia após acidente

Mãe da pequena Helena, de 01 ano, informou que criança passou por operação de urgência

Folhapress - 01 de novembro de 2025

Helena é filha de Neymar e Amanda Kimberlly (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Amanda Kimberlly, 30, contou que sua filha, Helena, 1, do breve envolvimento com Neymar, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após um acidente doméstico.

A menina acabou prendendo o dedo na porta. O machucado, descrito pela influenciadora como “feio”, exigiu cuidados médicos imediatos. “Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou Amanda, que demonstrou alívio ao ver a filha reagindo bem.

Durante o desabafo, ela também expressou gratidão. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão.”

Neymar, além de Helena, é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de sua relação com Carol Dantas. Ele também tem Mavie, 2, e Mel, de três meses, de seu relacionamento atual com Bruna Biancardi.