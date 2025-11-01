Motorista é preso em Anápolis após capotar carro e apresentar nível altíssimo de álcool no sangue

Situação foi percebida pela Polícia Militar que foi dar atendimento à ocorrência na Vila Esperança

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Suspeito, além de estar inabilitado, capotou o veículo. (Foto: Reprodução).

Um motorista de Anápolis, de 39 anos, foi flagrado dirigindo sem carteira e embriagado na madrugada deste sábado (1º), na Vila Esperança, bairro que fica na região Sul da cidade, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Isso porque o suspeito capotou um veículo na Rua da República e quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, viu o Chevrolet Corsa com as rodas para cima e foi até o homem para saber o que ocorreu para ele capotar o carro.

Inicialmente, uma mulher, que viu o que aconteceu, disse que o viu conduzindo o Corsa em baixa velocidade, quando houve o acidente. Saindo dele, o suspeito teria recusado atendimento porque “estaria bem”.

Entretanto, a PM percebeu que o homem flagrado estava com sinais de embriaguez.

Assim, ele foi submetido ao teste do bafômetro, sendo constatado teor alcoólico de 0,90 mg/L . Vale destacar que a partir de 0,34 g/L já é considerado como crime de trânsito.

Por isso, o suspeito acabou sendo preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis. Lá, ele foi enquadrado pelo crime de dirigir o carro sem habilitação e bêbado, estando, agora, à disposição do Poder Judiciário.

