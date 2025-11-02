Adolescente de 12 anos é apreendido dirigindo moto e com meio quilo de maconha, em Cristalina

Em depoimento, ele afirmou que teria pego veículo emprestado com amigo e que iria entregar substância para outra pessoa

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

Imagem mostra adolescente apreendido. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente, de apenas 12 anos, que foi flagrado dirigindo uma moto e transportando uma porção de maconha na tarde de sábado (1º), em Cristalina, região Sul de Goiás.

O caso veio à tona quando uma equipe de policiais realizava patrulhamento pelo Bairro Cristal e percebeu o garoto trafegando em um veículo sem retrovisores, de chinelos e demonstrando nervosismo ao notar a viatura.

Ao tentar realizar a abordagem, o adolescente fugiu, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a revista, foi encontrada uma porção de 500 gramas de maconha, embalada em um saco plástico.

Questionado, o menor afirmou que havia pegado a moto emprestada de um amigo, que lhe pediu para fazer a entrega da substância após buscá-la na casa de outra pessoa.

Diante das informações, outra equipe da PM foi até o endereço indicado pelo adolescente e encontrou o suspeito que aguardava para receber a droga.

Além dele, também foi localizado o homem que havia solicitado ao menor que realizasse a entrega. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Cristalina.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, e o adulto, por corrupção de menores. Tanto a substância quanto a motocicleta foram apreendidas.

