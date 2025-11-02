Polícia Civil em Goiânia investiga misteriosa morte de ex-assessor de Wesley Safadão e da dupla João Neto e Frederico

Artistas lamentaram a perda precoce do profissional, que era uma pessoa alegre e querida no meio sertanejo

Da Redação - 02 de novembro de 2025

Lucas Borges tinha 28 anos e foi encontrado morto em casa. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga a morte de Lucas Borges, de 28 anos, ex-assessor da dupla sertaneja João Neto e Frederico. O corpo do jovem, que atuava como gestor de marketing, foi encontrado em um apartamento em Goiânia na última sexta-feira (31).

A notícia abalou o meio artístico, onde Lucas era conhecido por sua alegria e profissionalismo, e a causa da morte ainda é um mistério.

O corpo do profissional foi localizado na residência dele e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de um exame cadavérico, que determinará a causa exata do óbito.

A Polícia Civil está à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, e uma das linhas de apuração considera a possibilidade de que o falecimento tenha ocorrido dias antes de o corpo ser encontrado.

Lucas Borges era um profissional reconhecido no cenário musical. Além de sua recente passagem pela equipe de João Neto e Frederico, para a qual havia retornado em setembro deste ano, ele também já havia colaborado com o cantor Wesley Safadão.

Conforme relatos de colegas, Lucas havia comunicado seu desligamento da equipe da dupla em outubro, após receber uma nova proposta de trabalho.

A dupla João Neto e Frederico lamentou a perda precoce do ex-assessor em suas redes sociais, destacando o carinho e as boas lembranças. Amigos e colegas de trabalho também prestaram homenagens, descrevendo Lucas como uma pessoa de alto astral, divertida e querida por todos.

