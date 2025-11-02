“Pra mim fazer” está errado? Veja por que tanta gente fala assim

A resposta envolve um ponto importante da gramática do português que vale entender para nunca mais errar

Pedro Ribeiro - 02 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Entre os erros de português mais comuns no dia a dia, um dos que mais chama atenção é a expressão “pra mim fazer”.

Ela aparece em conversas informais, redes sociais e até em músicas, o que faz muita gente acreditar que está tudo certo em usá-la.

Mas será que essa forma é realmente correta? A resposta envolve um ponto importante da gramática do português que vale entender para nunca mais errar.

De acordo com as regras da língua portuguesa, o uso de “mim” antes de um verbo está incorreto.

Isso acontece porque o “mim” é um pronome pessoal oblíquo que funciona apenas como complemento, nunca como sujeito.

Na expressão “pra mim fazer”, o verbo “fazer” exige um sujeito, e nesse caso, quem vai “fazer” algo é a própria pessoa que fala.

Por isso, o correto é dizer “para eu fazer”. O pronome “eu” é o sujeito da ação, enquanto “mim” só pode aparecer depois de preposições quando não há verbo depois.

A diferença entre “para mim” e “para eu”

A confusão acontece porque, em muitos casos, usamos “para mim” corretamente — e isso acaba confundindo o uso em outras situações.

Veja a diferença:

– Correto: Este presente é para mim.

– Errado: Este presente é para eu.

Aqui, “mim” aparece sem um verbo depois, então está certo. Já quando há um verbo na sequência, como “fazer”, “comprar”, “estudar” ou “trabalhar”, deve-se usar “eu”:

– Correto: Isso é para eu fazer amanhã.

– Errado: Isso é para mim fazer amanhã.

Por que tantas pessoas cometem esse erro

Entre os erros de português mais frequentes, esse é um dos mais naturais.

Isso porque a fala cotidiana tende a simplificar as estruturas e tornar o som mais fluido.

“Pra mim fazer” soa mais natural e rápido do que “para eu fazer”, especialmente em conversas informais.

Além disso, o uso oral nem sempre segue à risca a norma culta, e muitas pessoas aprendem a falar dessa forma ainda na infância, sem perceber o erro.

Por isso, é importante saber que o português falado e o escrito podem ser diferentes, e adequar o uso ao contexto é fundamental.

Quando o “pra mim” está certo

Apesar de ser considerado um erro em algumas construções, “pra mim” pode ser usado corretamente em outras situações.

Por exemplo:

– Ele trouxe um café pra mim.

– Isso é pra mim.

Nesses casos, não há verbo depois do “mim”, então a expressão está totalmente correta

. A regra é simples: se o “mim” vier antes de um verbo, está errado; se vier sozinho, está certo.

