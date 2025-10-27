“De nada” ou “por nada”? Descubra o uso correto na língua portuguesa

Normalmente, o uso varia conforme o contexto e a região do país

Gabriel Yuri Souto - 27 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens)

Nas interações cotidianas, responder a um “obrigado” parece algo simples. No entanto, expressões como “de nada” e “por nada” despertam curiosidade sobre qual delas é, de fato, a mais adequada na língua portuguesa. Ambas são aceitas, mas seu uso revela diferenças sutis de contexto, formalidade e origem regional.

A expressão “de nada” é a mais comum em todo o Brasil e tem raízes no latim, significando literalmente “não há dívida” — ou seja, o favor foi feito sem causar incômodo ou gerar obrigação. Já “por nada” é mais usada em algumas regiões do Nordeste, representando uma variação linguística legítima e igualmente educada, ainda que mais informal.

Origem e significado das expressões

O uso de “de nada” se consolidou na língua portuguesa como uma forma cortês de demonstrar desinteresse em qualquer retorno. A ideia por trás da expressão é simples: quem a utiliza está dizendo que o favor ou gesto foi feito de bom grado, sem esperar recompensa.

Por outro lado, “por nada” pode ser interpretada como uma justificativa ou resposta que sugere o motivo da ação — “foi por nada”, isto é, “não há razão para agradecer”. Apesar da diferença sutil, as duas formas cumprem a mesma função comunicativa: retribuir o agradecimento com gentileza.

Essas nuances mostram como o idioma reflete aspectos culturais e regionais, formando um verdadeiro mosaico linguístico dentro do Brasil.

Quando usar cada uma

Especialistas em linguagem destacam que “de nada” é a forma mais apropriada em contextos formais, como no ambiente de trabalho, atendimento ao público ou situações que exigem certa etiqueta. Já “por nada” soa mais espontânea e coloquial, sendo mais comum em conversas informais, entre amigos ou familiares.

Além delas, há outras expressões usadas para responder a agradecimentos, como “imagina”, “não há de quê” e “foi um prazer”, que ampliam as possibilidades de interação educada no português.

A diversidade que enriquece o idioma

Mais do que uma questão de correção, a escolha entre “de nada” e “por nada” reflete a diversidade linguística e cultural do Brasil. Cada expressão carrega a identidade de quem a utiliza, mostrando que a língua está viva e se adapta às diferentes formas de falar e conviver.

No fim das contas, o mais importante não é qual das duas se deve usar, mas sim o gesto de reconhecer e retribuir a gentileza — algo que continua sendo o verdadeiro significado da boa educação.

