Motociclista morre em Aparecida de Goiânia após perder controle e sofrer grave acidente

Polícia Civil investiga circunstâncias que levaram à colisão fatal

Da Redação - 14 de setembro de 2025

Motociclista morreu após colisão na Avenida São João, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (14), após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida São João, no setor Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia.

O homem, de 30 anos, conduzia uma motocicleta no sentido Anel Viário, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia.

Com o impacto, sofreu ferimentos graves na cabeça e em outras partes do corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia.

Além da Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros também esteve presente no atendimento. Testemunhas que presenciaram o acidente acionaram os socorristas e relataram ter visto a vítima caída logo após a colisão.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e será investigado pelas autoridades competentes.

