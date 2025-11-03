Não é no Rio de Janeiro: saiba onde fica a maior estátua de Cristo do mundo

Monumento supera o Cristo Redentor em tamanho e se torna novo símbolo de fé e turismo no Brasil

Pedro Ribeiro - 03 de novembro de 2025

(Foto: Luciano Nagel/Divulgação)

Quando o assunto é monumento religioso, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, costuma ser a principal referência entre os brasileiros. Porém, a maior estátua de Cristo do mundo está a mais de 1.500 quilômetros da capital fluminense, em uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no interior gaúcho.

O Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, foi inaugurado em 2022 e já se tornou um dos maiores símbolos de fé do país. A imagem tem 37,5 metros de altura, ultrapassando o Cristo Redentor, que mede 30 metros. Com a base de 6 metros, o conjunto total chega a 43,5 metros de altura. Os braços se estendem por 39 metros, e a estrutura pesa mais de 1.700 toneladas.

O monumento foi erguido no Morro das Antenas, local de valor histórico para a população local — foi dali que partiu a energia elétrica que iluminou Encantado pela primeira vez. O projeto contou com o apoio de empresários, líderes religiosos e voluntários, além de um mirante em formato de coração a 33 metros de altura, que oferece vista panorâmica do Vale do Taquari.

Desde sua inauguração, o Cristo Protetor transformou Encantado em um destino de turismo religioso, atraindo visitantes de todo o Brasil e do exterior. Embora o monumento gaúcho seja o maior em altura da escultura, outras representações de Cristo superam sua medida total quando o pedestal é incluído — como o Cristo Rei de Lisboa, em Portugal, com 110 metros de conjunto, e o Cristo Rei de Swiebodzin, na Polônia, que soma 52 metros contando a base e a coroa.

Com imponência e simbolismo, o Cristo Protetor de Encantado consolida o interior gaúcho no mapa mundial dos grandes monumentos religiosos e reafirma a força da fé como expressão cultural e turística do Brasil.

