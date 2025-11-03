Três pessoas morrem após ônibus tombar na GO-060, em Iporá

Veículo teria se acidentado após motorista tentar desviar de árvore caída na rodovia

Da Redação - 03 de novembro de 2025

Ônibus teria tombado após motorista tentar desviar de árvore na rodovia. (Foto: Reprodução)

Três pessoas morreram após um ônibus intermunicipal tombar na GO-060, em trecho que passa por Iporá no Oeste goiano.

Conforme o relato de testemunhas, o caso aconteceu por volta das 02h30. O veículo se acidentou após o motorista tentar desviar de uma árvore caída na rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro às vítimas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com ocupantes do ônibus presos nas ferragens, precisando realizar desencarceramentos e resgate de pessoas feridas.

As equipes também trabalharam na retirada da árvore que bloqueava a rodovia.

Os feridos foram levados para unidades de saúde de Iporá e municípios da região.

Três pessoas morreram ainda no local. As vítimas fatais não haviam sido identificadas até o início da manhã desta segunda-feira (03).

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para perícia e recolhimento dos corpos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil (PC).

